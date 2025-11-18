Brasileño acusado de asesinato y vinculado al Comando Vermelho fue enviado a Chonchocoro

El ciudadano de nacionalidad brasileña, acusado de asesinato y vinculado al peligroso grupo criminal Comando Vermelho, ha sido enviado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, tras una determinación judicial.

El detenido es señalado como responsable del asesinato de Jerry Willy Pedraza, un crimen ocurrido el 22 de octubre de 2018 en la localidad de Montero Hoyos.

El abogado de la familia de la víctima ha manifestado que el sujeto es un miembro activo del Primer Comando Vermelho de Brasil, una de las organizaciones criminales más grandes y violentas de Sudamérica.

“La determinación del tribunal ha sido que él permanezca en Chonchocoro. Nos han señalado ya fecha de juicio oral, pero hemos solicitado que sea trasladado de manera inmediata a Brasil para que responda por los delitos que ha cometido, que incluyen nueve homicidios y otros asesinatos”, declaró.

Pedraza añadió que, según investigaciones, el detenido falsificó documentos en Brasil y posteriormente obtuvo documentación legal en Bolivia con esos papeles falsos.

“Solicitamos al fiscal de distrito que intervenga y facilite que sea llevado a Brasil. Estamos hablando de un miembro del primer Comando Vermelho de Brasil, un sujeto extremadamente peligroso, especialmente para la población boliviana y para quienes se encuentran incluso dentro de Chonchocoro”, enfatizó.

El abogado recordó que días antes se registraron varias muertes en Brasil relacionadas con este mismo comando, reforzando la peligrosidad del acusado y la urgencia de su traslado.

Mira la programación en Red Uno Play