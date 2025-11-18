Felcc esclarece dos asesinatos en Santa Cruz: así fueron presentados los acusados

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Gustavo Astilla, brindó un informe pormenorizado de casos de asesinato que fueron resueltos por la fuerza del orden luego de una serie de investigaciones.

El primer caso se produjo el pasado 8 de noviembre, cuando se registró el hallazgo de un cuerpo sin vida en el barrio La Comarca, identificado como Alejandro Chávez Espíndola, quien presentaba una serie de lesiones a la altura del cráneo y la cara.

“Tras el análisis forense se establece que la muerte fue por laceración de cerebro, fractura de cráneo, lesión de centros nerviosos superiores, traumatismo craneoencefálico severo abierto y policontuso”, explicó el coronel Astilla.

Producto de la investigación, se logró identificar a José M.P.M. como el autor confeso del hecho. La autoridad judicial determinó la detención de 180 días en el centro de rehabilitación Palmasola.

El segundo caso de asesinato se produjo en la comunidad de Yapacaní el pasado 13 de noviembre, donde fallece Joselin Herrera Llanos, de 20 años.

La víctima que falleció por un shock hipovolémico hemorrágico, laceración en la carótida derecha y un traumatismo por arma blanca.

“La víctima llegó a tener 42 heridas por arma punzocortante. Se llegó a identificar al autor material, Jhon Christian G.B., que tras una discusión la agrede físicamente”, explicó Astillas.

El sujeto recibió detención preventiva por 90 días en Montero.

Mira la programación en Red Uno Play