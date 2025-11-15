Investigan muerte de joven en Yapacaní: fue hallada con heridas en el cuello y hay dos aprehendidos

La Policía de Yapacaní se encuentra investigando la muerte violenta de una joven de 20 años, identificada como Joselin Herrera Llanos, cuyo cuerpo fue hallado con heridas de arma blanca en el cuello. El caso ha sido catalogado preliminarmente como feminicidio, y las autoridades han aprehendido a dos sospechosos, incluyendo a la pareja de la víctima.

El hallazgo se produjo tras denuncias que alertaron a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo en un domicilio, con notables signos de violencia.

El Comandante de Yapacaní, Efraín Gutiérrez, informó a la prensa sobre los detalles iniciales del suceso: "Se logra constatar la existencia de un cadáver de sexo femenino de 20 años, posteriormente identificada como Joselin Herrera Llanos. De acuerdo a las denuncias vertidas, se encontraba en el lugar con heridas en el cuello y con bastantes manchas hemáticas, de acuerdo a las referencias de los vecinos."

Tras la constatación, el personal policial solicitó el apoyo del Ministerio Público y el médico forense para realizar la evaluación externa del cuerpo y dar inicio a la investigación formal. Actualmente, las autoridades están recabando pruebas para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte de Joselin y determinar la participación de los dos aprehendidos.

