¿Cuándo iniciará el juicio oral por la desaparición de Odalys Vaquiata?

La desaparición de Odalys Vaquiata, madre joven que dejó a un hijo en orfandad, sigue siendo un misterio que mantiene en vilo a su familia y a la población. Han pasado aproximadamente un año y ocho meses desde que se reportó su ausencia, y pese a los avances en la investigación, su cuerpo aún no ha sido hallado.

Este jueves, Giovanni Gonzales, abogado de la familia, brindó detalles a Red Uno, sobre los próximos pasos legales del caso. Señaló que se espera el inicio del juicio oral, un proceso clave donde los cinco acusados tendrán la oportunidad de presentar sus pruebas de descargo y enfrentar la acusación pública y particular que ya fue presentada.

“La población debe recordar que nosotros ya hemos realizado nuestra acusación particular. Ahora, la acusación pública se notificará en estos días para que los acusados tengan la oportunidad de presentar pruebas de descargo y se inicie el juicio oral y contradictorio”, explicó Gonzales.

Hasta el momento, se han presentado más de 175 pruebas y se ha realizado una inspección ocular en relación al caso. Sin embargo, el cuerpo de Odalys aún no aparece, y la familia sigue esperando respuestas.

Según el abogado, una vez notificadas las acusaciones, los acusados tendrán 10 días para prepararse antes de que se dé el auto de apertura de juicio, que podría producirse en los próximos 10 a 15 días.

Gonzales enfatizó que es fundamental que los acusados en este caso, Joel Pérez, pareja de Odalys; la madre y el padre de Joel; un amigo de Joel; y un teniente de la Policía, digan la verdad, ya que esto podría ser clave para localizar el cuerpo de la joven desaparecida y finalmente brindar un cierre del caso para la familia.

Mira la programación en Red Uno Play