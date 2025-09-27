Caso Odalys: Fiscalía excluye del proceso al amigo de Joel, acusado de encubrimiento de feminicidio

La Fiscalía decidió excluir del proceso al amigo de Joel P., dentro de la investigación por el feminicidio de Odalys Vaquiata, tras emitir un sobreseimiento que lo libera de toda responsabilidad penal.

La abogada defensora, Mónica Irusta, explicó a Red Uno que en un inicio su cliente fue investigado por feminicidio en grado de encubrimiento y por trata y tráfico de personas, pero ambas acusaciones fueron descartadas.

“El caso fue tipificado por feminicidio en grado de encubrimiento, del cual también tenemos un sobreseimiento. En un inicio estaba siendo investigado por trata y tráfico, y hemos obtenido una resolución de rechazo”, afirmó Irusta.

De acuerdo con la investigación, Joel P., principal acusado y pareja de la víctima, pidió prestada la moto del joven el 30 de marzo de 2024, bajo engaños. En un careo posterior, el amigo lo increpó y el fiscal determinó su libertad al comprobar que no tuvo participación en el delito.

La defensa indicó que el sobreseído podría ser citado como testigo en el juicio oral.

“Estamos dispuestos a coadyuvar. Imagino que en el juicio oral también será citado para brindar su declaración testifical”, indicó Irusta.

La resolución establece que el joven no tuvo ninguna participación ni en feminicidio ni en trata y tráfico, confirmando que fue engañado por Joel P. para facilitar el traslado.

