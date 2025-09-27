¡URGENTE! Capturan en Bolivia a sospechoso del crimen de tres jóvenes en Argentina

Un nuevo giro se produjo en la investigación del brutal triple crimen en Argentina con la detención de un sospechoso en Bolivia. Se trata de Lázaro Victor Sotacuro, quien fue capturado en la ciudad de Villazón, cerca de la frontera con Jujuy, en un operativo coordinado entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Seguridad de Jujuy.

Sotacuro está acusado de ser el conductor que brindó apoyo a la camioneta en la que fueron trasladadas las víctimas: Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez, desde la localidad de Ciudad Evita, en La Matanza, hasta la casa de los imputados en Florencio Varela, informa el medio TN.

La noticia fue confirmada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien informó que el detenido será trasladado "en instantes" a la dependencia de la Quiaca de la Policía Federal Argentina para ser puesto a disposición de la Justicia.

Con esta detención, ya son cinco los acusados apresados en el marco del escalofriante caso que conmociona al vecino país. Los otros cuatro sospechosos fueron capturados tras una serie de allanamientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los detalles del cruel asesinato

Las tres jóvenes, que habían sido vistas por última vez el viernes por la noche subiéndose a una camioneta blanca en La Matanza, fueron brutalmente asesinadas en una vivienda del partido bonaerense de Florencio Varela.

Los tres cuerpos fueron encontrados por la Policía Bonaerense este miércoles. El mismo día, la camioneta blanca utilizada para el traslado fue hallada incendiada.

El caso ha generado gran repudio, especialmente luego de que el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, revelara que el triple crimen se habría "transmitido en vivo por Instagram". Las víctimas fueron despedidas este viernes por la mañana.

