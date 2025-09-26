"Tiene antecedentes": Presentan a acusado de robo en micros en Santa Cruz; buscan a sus cómplices

En los últimos días, la capital cruceña registró una serie de robos en medios de transporte público, generando alarma entre los usuarios. Uno de los casos más recientes ocurrió el 23 de septiembre alrededor de las 6:00 am en la zona central, en la avenida Trinidad y Uruguay, en el barrio Máquina Vieja. El atraco fue perpetrado en un micro de la Línea 15, y quedó grabado en video.

La Policía, a través del coronel Gustavo Astilla, director de la Felcc, informó que lograron la aprehensión de Ángelo O.J., de 24 años, mientras buscaban a otros cómplices. “Estos sujetos ingresan al transporte, arrebatan mochilas, celulares y otras pertenencias, y luego huyen amenazando a las víctimas con armas blancas”, explicó el coronel.

El sindicado fue detenido el 25 de septiembre en la zona de Los Pozos. Durante la requisa, se encontró la vestimenta que presuntamente llevaba el día del robo. Asimismo, la Policía identificó a otros dos involucrados: Ricardo R.A., alias ‘Puter’, y un tercero conocido como ‘Venezolano’, quien aún está siendo buscado.

El coronel Astilla recordó que Ángelo cuenta con antecedentes por robo, registrado el 27 de mayo de 2016, y subrayó que se trata del autor material del reciente atraco en la Línea 15. La Policía continúa con las investigaciones.

Mira la programación en Red Uno Play