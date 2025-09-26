TEMAS DE HOY:
Gendarmería de Santa Cruz accidente de tránsito Saracho Fest

22ºC Santa Cruz de la Sierra

2ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Operativo en Santa Cruz: Gendarmería municipal refuerza seguridad en barrios y plazas

Las autoridades aseguraron que estos operativos continuarán de manera sorpresiva en distintos puntos de la ciudad para recuperar los espacios públicos.

Ligia Portillo

26/09/2025 6:53

Operativo en Santa Cruz: Gendarmería municipal refuerza seguridad en barrios y plazas. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En respuesta a múltiples denuncias vecinales, la Gendarmería Municipal de Santa Cruz ejecutó un amplio operativo de seguridad ciudadana en diferentes barrios, plazas y parques de la ciudad cruceña, con el objetivo de frenar el consumo de sustancias controladas y los hechos delictivos en zonas concurridas.

El despliegue incluyó patrullajes preventivos en los distritos 6 y 7, donde vecinos habían alertado sobre personas en situación de calle que se reunían en espacios públicos para consumir alcohol y drogas, generando temor e inseguridad en la población.

“Hoy hemos realizado recorridos por varios parques urbanos y plazuelas donde, lamentablemente, estas personas se concentran. Esto representa un riesgo para las familias que transitan por la zona. Nuestro objetivo es garantizar la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía”, declaró Irineo Ramos, funcionario municipal a cargo del operativo.

El accionar contó con dos camionetas, un camión y 15 efectivos municipales, quienes recorrieron puntos críticos y exhortaron a la población a denunciar cualquier situación sospechosa a la línea gratuita 800-12-5700, disponible las 24 horas.

Las autoridades aseguraron que estos operativos continuarán de manera sorpresiva en distintos puntos de la ciudad para recuperar los espacios públicos y devolver la tranquilidad a los vecinos.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

Notivisión primero

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

Notivisión primero

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD