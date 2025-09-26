¡Estaba atrapada entre fierros! Bomberos rescatan a una mujer tras brutal choque con un micro

El tercer anillo de la avenida San Aurelio en Santa Cruz fue escenario de un impresionante accidente la mañana de este viernes. Una mujer quedó atrapada entre los fierros retorcidos del camión que conducía después de impactar violentamente contra la parte trasera de un micro de la Línea 75.

El hecho movilizó a la Unidad de Tránsito y al Grupo Berza de Bomberos de la Policía, quienes realizaron arriesgadas maniobras para liberar a la víctima.

¡Estaba atrapada! Bomberos rescatan a mujer atrapada tras brutal choque con un micro. Foto: Red Uno

“Se procedió a la extracción de la conductora, que tenía las extremidades inferiores atrapadas en un compartimiento muy reducido. Desactivamos la batería del vehículo para evitar mayores riesgos y finalmente logramos rescatarla con vida. Fue trasladada a un centro médico para su evaluación”, informó Adrián Canaviri, bombero de la Policía.

El conductor del micro no fue hallado en el lugar del accidente, y las autoridades continúan investigando las causas del choque.

