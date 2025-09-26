TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Saracho Fest penal de El Abra

22ºC Santa Cruz de la Sierra

2ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Estaba atrapada entre fierros! Bomberos rescatan a una mujer tras brutal choque con un micro

El conductor del micro no fue hallado en el lugar del accidente, y las autoridades continúan investigando las causas del choque.

Ligia Portillo

26/09/2025 6:45

¡Estaba atrapada! Bomberos rescatan a mujer atrapada tras brutal choque con un micro. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El tercer anillo de la avenida San Aurelio en Santa Cruz fue escenario de un impresionante accidente la mañana de este viernes. Una mujer quedó atrapada entre los fierros retorcidos del camión que conducía después de impactar violentamente contra la parte trasera de un micro de la Línea 75.

El hecho movilizó a la Unidad de Tránsito y al Grupo Berza de Bomberos de la Policía, quienes realizaron arriesgadas maniobras para liberar a la víctima.

¡Estaba atrapada! Bomberos rescatan a mujer atrapada tras brutal choque con un micro. Foto: Red Uno

“Se procedió a la extracción de la conductora, que tenía las extremidades inferiores atrapadas en un compartimiento muy reducido. Desactivamos la batería del vehículo para evitar mayores riesgos y finalmente logramos rescatarla con vida. Fue trasladada a un centro médico para su evaluación”, informó Adrián Canaviri, bombero de la Policía.

El conductor del micro no fue hallado en el lugar del accidente, y las autoridades continúan investigando las causas del choque.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

Notivisión primero

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

Notivisión primero

07:00

El mañanero

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD