Triple feminicidio: “Mis nietas no eran viudas negras”, dijo el abuelo de dos de las víctimas

Con la voz temblorosa y el corazón destrozado, Antonio, abuelo de dos de las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela (Argentina), rompió el silencio para defender la memoria de sus nietas y exigir respuestas.

“Yo sé quién era mi nieta, ¿entendés? Nadie puede juzgarlas. Hagan lo que hagan con su cuerpo, pero no digan que eran viudas negras. Eso duele. Yo siento empatía hacia las nenas, porque eran chicas, eran vulnerables”, expresó ante las cámaras, en medio de una investigación que ya dejó cuatro detenidos pero todavía no respuestas claras.

Las palabras de Antonio resonaron con fuerza, no solo por el dolor, sino por el mensaje que deja sobre la realidad que enfrentan miles de jóvenes: “Hoy los chicos son más vulnerables que cualquiera. Cuando les ponen cosas en la mano que los padres no les pueden comprar, es muy triste. Por eso siempre digo: la Justicia, la educación y la seguridad van de la mano. Si una falla, las otras dos también”.

El abuelo, que desde el primer día clamó por sus nietas —Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (21) y Lara Morena Gutiérrez (15)—, ahora también alza la voz contra quienes intentan manchar su memoria. “Quiero que se sepa la verdad. Que nadie invente cosas. Lo que pasó con ellas es una tragedia, pero no vamos a permitir que las difamen (...) Mis nietas no eran viudas negras”, dijo con firmeza.

El triple femicidio conmocionó a todo el país: las chicas fueron vistas por última vez el viernes, subiendo a una camioneta blanca. Días después, tras un allanamiento en Florencio Varela, sus cuerpos fueron hallados enterrados en una vivienda. El horror se multiplicó al confirmarse que una de las víctimas presentaba signos de haber sido desmembrada.

Mientras avanza la investigación, el grito de Antonio y de toda la familia es claro, "Justicia para las tres jóvenes y respeto por su memoria".

Mira el video:

