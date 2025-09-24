Imágenes fuertes: Así encontraron a la adolescente asesinada en Lauca Ñ

La comunidad de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, quedó conmocionada tras el hallazgo del cuerpo de una adolescente de 14 años, asesinada brutalmente por su prima y su compañera de colegio, también de 14 años.

Vecinos que se acercaron al sector del monte donde ocurrió el crimen, relataron la escena como desgarradora, el cuerpo sin vida de la menor yacía entre la maleza, con heridas profundas en el cuello y el rostro, en un intento de ocultarla que no tuvo éxito.

Las fotografías difundidas por las autoridades muestran el terrible estado del cuerpo, generando indignación y consternación en toda la comunidad educativa y vecinal.

Cronología del crimen

— La víctima, acompañada de sus agresoras, sale de la fiesta de gala de su colegio.

— Las tres adolescentes llegan a un sector alejado y silencioso de Lauca Ñ, donde tienen una discusión.

— Según declaraciones de las agresoras, la víctima es degollada con un estilete y apuñalada con un lápiz, además de recibir golpes.

— Las menores intentan ocultar el cuerpo arrastrándolo aproximadamente 10 metros en el monte.

— Una comunaria observa manchas de sangre en la ropa de una de las menores; tras ello, la adolescente confiesa el crimen a su madre.

— La familia de la víctima, al notar su ausencia, comienza la búsqueda y localiza el cuerpo.

Martes, 23 de septiembre — Ambas agresoras son citadas a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, donde confiesan el asesinato, revelando incluso que uno de los móviles del crimen fue la influencia de un amigo imaginario que una de ellas afirmó haber escuchado.

El caso continúa siendo investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), mientras la comunidad exige justicia y atención a la salud mental de los adolescentes, luego de un hecho que ha generado horror y preocupación en toda la región.

Imágenes sensibles:

