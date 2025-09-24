TEMAS DE HOY:
Policial

¡Indignante! Perro es transportado en la parrilla de una camioneta en el Valle Alto (Video)

Usuarios y defensores de los animales exigen a las autoridades que se identifique al propietario del vehículo y se sancione este tipo de actos.

Ligia Portillo

24/09/2025 8:28

¡Indignante! Perro es transportado en la parrilla de una camioneta en el Valle Alto (Video). Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Un hecho que generó repudio en redes sociales ocurrió el pasado miércoles en el camino a Tarata, en el Valle Alto de Cochabamba. En imágenes que circulan ampliamente, se observa a un perro siendo transportado en la parrilla del techo de una camioneta roja en movimiento.

El vehículo fue captado a la altura del santuario del Señor de Bombori, donde otros conductores grabaron la escena, expresando su indignación y rechazo por la manera en que era trasladado el animal, aparentemente sin ningún tipo de protección ni seguridad.

Usuarios y defensores de los animales exigen a las autoridades que se identifique al propietario del vehículo y se sancione este tipo de actos, que consideran un maltrato hacia los animales.

Pero no es el único caso, una persona que grabó un video y mostró a otro can que iba subido en capó de una camioneta, el hecho se registró en el kilómetro 5 de la concurrida avenida Blanco Galindo.

 

