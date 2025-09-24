Horror en Lauca Ñ: Menores le quitaron la vida a su compañera por ‘hablar mal de ellas’

Lo que parecía un caso aislado de violencia entre adolescentes ha tomado un giro estremecedor. Una menor de 14 años fue brutalmente asesinada por su prima y su compañera de colegio, ambas también de 14 años, en el sector de Lauca Ñ, Trópico de Cochabamba.

El crimen ocurrió la noche del lunes, luego de que las tres estudiantes asistieran a una fiesta de gala en su unidad educativa. Tras el evento, convencieron a la víctima para que las acompañara a un sector oscuro y apartado. Allí, según las investigaciones, la atacaron con un estilete y un lápiz, le cortaron el cuello y luego intentaron esconder el cuerpo entre la maleza.

La madre de una de las agresoras fue quien dio la alerta al notar manchas de sangre en la ropa de su hija. Horas después, ambas menores fueron aprehendidas y confesaron el crimen.

Pero lo más escalofriante es lo que revelaron en sus declaraciones: Una de ellas afirmó que llevaba meses escuchando la voz de un “amigo imaginario” que le ordenaba matar a la víctima.

Ambas coincidieron en que el asesinato fue planificado y que la discusión con la víctima se debía a que supuestamente ella había hablado mal de ellas y mantenía contacto con el exenamorado de una de las agresoras.

Las confesiones detallan cómo la degollaron con el estilete, la apuñalaron con el lápiz y luego arrastraron el cuerpo unos 10 metros para ocultarlo, antes de huir del lugar.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia continúan con los actuados investigativos. La comunidad de Lauca Ñ está conmocionada por la frialdad con que las menores describieron la ejecución del crimen, que ya es calificado como uno de los más impactantes de los últimos años en la región.

Mira la programación en Red Uno Play