Conmoción en Lauca Ñ: Adolescentes confiesan detalles del crimen contra su compañera

El caso que ha conmocionado a todo el Trópico de Cochabamba sigue revelando detalles estremecedores. Dos adolescentes, confesaron ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia haber participado en la muerte de su compañera de colegio, cuyo cuerpo fue hallado la noche del lunes en un sector boscoso de Lauca Ñ.

En sus declaraciones, una de las menores señaló que escuchó la “orden” de un amigo imaginario para quitarle la vida a la víctima, hecho que habría alimentado la decisión de participar en el crimen.

Por su parte, la segunda menor admitió que existía un conflicto previo con la víctima por supuestos comentarios ofensivos. Según su versión, durante la discusión en la zona del monte, ambas terminaron usando un objeto punzocortante y un lápiz para herirla, hasta provocarle la muerte.

El crimen ocurrió después de la elección de Miss Primavera Estudiantil en su unidad educativa, donde las tres adolescentes habían estado presentes. Testigos señalaron que, tras el evento, la víctima fue vista caminando con las agresoras antes de desaparecer.

Las dos sospechosas fueron aprehendidas y permanecen bajo custodia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia mientras la Felcc continúa con la investigación. El caso será remitido a la autoridad judicial competente en las próximas horas.

Mira la programación en Red Uno Play