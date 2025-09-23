TEMAS DE HOY:
crimen en Lauca Ñ Beni Detención Elba Terán

27ºC Santa Cruz de la Sierra

17ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Conmoción en Lauca Ñ: Adolescentes confiesan detalles del crimen contra su compañera

El crimen ocurrió después de la elección de Miss Primavera Estudiantil en su unidad educativa, en el Trópico de Cochabamba.

Ligia Portillo

23/09/2025 13:19

Conmoción en Lauca Ñ: Adolescentes confiesan detalles del crimen de su compañera. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

El caso que ha conmocionado a todo el Trópico de Cochabamba sigue revelando detalles estremecedores. Dos adolescentes, confesaron ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia haber participado en la muerte de su compañera de colegio, cuyo cuerpo fue hallado la noche del lunes en un sector boscoso de Lauca Ñ.

En sus declaraciones, una de las menores señaló que escuchó la “orden” de un amigo imaginario para quitarle la vida a la víctima, hecho que habría alimentado la decisión de participar en el crimen. 

Por su parte, la segunda menor admitió que existía un conflicto previo con la víctima por supuestos comentarios ofensivos. Según su versión, durante la discusión en la zona del monte, ambas terminaron usando un objeto punzocortante y un lápiz para herirla, hasta provocarle la muerte.

El crimen ocurrió después de la elección de Miss Primavera Estudiantil en su unidad educativa, donde las tres adolescentes habían estado presentes. Testigos señalaron que, tras el evento, la víctima fue vista caminando con las agresoras antes de desaparecer.

Las dos sospechosas fueron aprehendidas y permanecen bajo custodia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia mientras la Felcc continúa con la investigación. El caso será remitido a la autoridad judicial competente en las próximas horas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD