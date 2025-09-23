Agresora de Lauca Ñ dijo que su “amigo imaginario” le ordenó cometer el crimen contra su compañera

El brutal homicidio de una estudiante de 14 años en Lauca Ñ, Trópico de Cochabamba, sigue conmocionando a la región. Lo que parecía un caso de violencia entre adolescentes ha dado un giro escalofriante tras la declaración de una de las sospechosas, quien aseguró que un “amigo imaginario” le ordenó quitarle la vida a la víctima.

Según su versión, desde hace meses escuchaba esa voz insistente que, incluso la noche del crimen, le habría reforzado la idea de atacar a su compañera.

El asesinato ocurrió luego de que las tres menores asistieran a la elección de Miss Primavera Estudiantil en su colegio. Tras una discusión, la víctima fue llevada a un sector oscuro y solitario, donde fue atacada con un objeto punzocortante y un lápiz hasta perder la vida.

La otra adolescente aprehendida confirmó que existía un conflicto previo con la víctima por supuestos comentarios ofensivos, aunque evitó referirse a la versión del amigo imaginario. Ambas aceptaron su participación en el crimen durante sus declaraciones.

El caso, que involucra a menores de edad, está siendo investigado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

