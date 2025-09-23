Un estremecedor crimen se registró en el sector de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, se vio sacudida la noche del lunes por un crimen que ha conmocionado a toda la región. Una adolescente de 14 años, identificada como Wendy F., perdió la vida tras una pelea con dos de sus compañeras de colegio.

El hecho ocurrió cerca de las 22:30 horas en inmediaciones del frontón de Lauca Ñ, donde la menor fue hallada sin vida en medio de un charco de sangre. Según las primeras investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la víctima habría sido herida en el cuello con un objeto punzocortante, aparentemente un estilete.

De acuerdo con el testimonio de algunos vecinos, una persona vio a dos adolescentes con restos de sangre en sus prendas cerca de la escena del crimen y avisó a su madre, pensando inicialmente que sólo había sido una pelea entre estudiantes. Fue recién cuando la familia de Wendy comenzó a buscarla que hallaron su cuerpo cerca de las 23:00 horas.

Tragedia en Lauca Ñ: Adolescente muere tras brutal pelea con sus compañeras la ‘degollaron’. Foto: Red Uno

Lo más impactante es que, esa misma noche, en la Unidad Educativa del lugar se realizaba la elección de Miss Primavera Estudiantil, evento al que tanto la víctima como las agresoras habían asistido. Testigos señalaron que en el interior del colegio las menores discutieron y luego se retiraron juntas, hasta que a tres cuadras del establecimiento ocurrió el fatídico desenlace.

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la Felcc lograron aprehender a las dos sospechosas, ambas menores de edad, quienes serán puestas a disposición de la justicia en las próximas horas.

Padres de familia y vecinos del sector expresaron su consternación y exigieron una investigación exhaustiva para esclarecer las causas que derivaron en esta tragedia que hoy enluta a una familia y a toda una comunidad.

