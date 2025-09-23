Un despegue aéreo convirtió la avenida Killman, cercana al aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba, en una zona de peligro este lunes al mediodía, dejando como saldo una persona herida y dos vehículos con serios daños materiales.

El incidente ocurrió cuando las turbinas de un avión que despegaba levantaron un remolino de polvo, piedras y paja que impactó contra los motorizados que circulaban por la zona, provocando vidrios rotos, abolladuras y daños en la pintura. La unidad de tránsito de la Policía recepcionó la denuncia de los afectados.

“La Dirección Departamental de Tránsito recibe hoy en horas de la mañana una denuncia por parte de conductores que transitaban por avenida Killman, próximos al aeropuerto, quienes señalaron que habrían sufrido daños en sus vehículos. Esto no constituye un hecho de tránsito propiamente dicho, pero tenemos la obligación de generar los informes pertinentes y orientar a los propietarios para que realicen las gestiones correspondientes para la reparación de los daños”, explicó Fernando Aragón, subdirector de Tránsito.

Aragón aclaró que la responsabilidad sobre el incidente no corresponde directamente a la Policía, pero que colaborarán con las víctimas en lo necesario. “Nosotros realizamos las investigaciones sobre hechos de tránsito propiamente dichos, y este no lo es. Por lo tanto, serán las autoridades judiciales quienes determinen quién debe responder por los daños ocasionados”, remarcó.

Despegue de avión en aeropuerto Jorge Wilstermann deja un herido y vehículos dañados. Foto: Fernando Aguilar

Despegue de avión en aeropuerto Jorge Wilstermann deja un herido y vehículos dañados. Foto: Fernando Aguilar

Despegue de avión en aeropuerto Jorge Wilstermann deja un herido y vehículos dañados. Foto: Fernando Aguilar

En el lugar, uno de los afectados relató la experiencia:“Estaba circulando normal hacia mi trabajo cuando de repente se levantó un torbellino de tierra y piedras. Gracias a Dios pude cerrar la ventana y nadie salió herido, pero los vidrios y la pintura del auto quedaron totalmente destrozados”, contó mientras mostraba los daños en su vehículo.

El segundo afectado sufrió además lesiones leves en la parte posterior de la oreja, relató: “Íbamos con una pasajera y la fuerza de las piedras fue tanta que ella también resultó herida. Buscamos respuestas en el aeropuerto y la aerolínea, pero hasta ahora nadie nos da soluciones. Queremos que se hagan responsables de los daños materiales y físicos ocasionados”.

Ambas víctimas planean acudir a las oficinas de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL) y de la aerolínea responsable del vuelo para exigir compensación por los daños ocasionados durante el despegue del avión.

Mira la programación en Red Uno Play