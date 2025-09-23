¡Cruel! Conductor puso a un can sobre el capó de su camioneta en la avenida Blanco Galindo (Video)

La imprudencia y la tenencia irresponsable de animales quedaron en evidencia tras la viralización de un video que muestra a un conductor circulando por la avenida Blanco Galindo de Cochabamba con un perro, aparentemente un cachorro, sobre el capó de su camioneta en movimiento. La escena, calificada como “aberrante” e “inaceptable” por las autoridades, ha desatado una ola de indignación en redes sociales y entre defensores de los derechos animales.

Las imágenes, captadas por transeúntes en el kilómetro 5 de la mencionada vía, muestran cómo el conductor, en lugar de resguardar la vida del animal, lo expone al peligro mientras avanza a gran velocidad. “Fíjense en el video, las orejas hacia atrás… el animal está asustado, en posición sumisa, víctima de un acto cruel que no puede ser tolerado”, declaró Diego Prudencio, director de Zoonosis, quien anunció que se coordinará con la Policía y Tránsito para identificar y sancionar al responsable.

¡Cruel! Conductor puso a un can sobre el capó de su camioneta en la avenida Blanco Galindo. Foto: Red Uno

Además del riesgo evidente para la mascota, la acción puso en peligro a otros conductores, ya que el animal sobre el capó reducía la visibilidad del chofer, lo que pudo derivar en un accidente mayor. “No podemos permitir que se utilice a los animales como objetos de entretenimiento. Este tipo de actos vulnera la ley y muestra una total falta de empatía”, remarcó Prudencio.

Hasta el momento, no se ha identificado al conductor ni se conoce el paradero del animal. Las autoridades han solicitado a la ciudadanía colaborar con información para dar con el vehículo, descrito como una camioneta Ford color celeste.

El hecho reabre el debate sobre la responsabilidad en la tenencia de mascotas y la necesidad de aplicar sanciones más severas contra el maltrato animal en el país.

