Campeones de lucha olímpica venden chocolates para representar a Bolivia en el Sudamericano

Imaginemos ser los mejores del país en una disciplina deportiva, clasificar a un Campeonato Sudamericano y, aun así, no tener los recursos para representar a toda una nación. Esa es la realidad que hoy viven Johan Sánchez, Joel Luis Saga y Giovanni Sánchez, destacados deportistas de lucha olímpica que, con medallas y títulos en mano, siguen luchando fuera del tatami para cumplir su sueño: competir en el próximo Sudamericano de Lucha Olímpica.

Con nueve campeonatos nacionales y tres años consecutivos como el deportista más destacado del país, Johan Sánchez relató el sacrificio que implica representar a Bolivia: “El año pasado vendí rifas, realicé distintas actividades y gracias a Dios conseguí una medalla de bronce. Ahora nuevamente estamos buscando recursos para viajar, competir y llevar el nombre de Bolivia en alto”, dijo el campeón.

Los tres jóvenes necesitan entre 5.000 y 6.000 bolivianos cada uno para cubrir los pasajes, el hospedaje y la alimentación durante la competencia, que se realizará los días 7 y 8 de octubre. Para recaudar el dinero, han organizado rifas y están vendiendo chocolates en la plaza principal de Santa Cruz y en distintos puntos de la ciudad. Cada paleta de chocolate cuesta cinco bolivianos, y cualquier aporte, por pequeño que sea, suma.

“En vez de estar concentrados en entrenar, tenemos que buscar recursos. Pero no nos damos por vencidos, porque nuestro sueño es representar a Bolivia y traer más medallas al país”, agregó Joel Luis Saga.

Las personas que deseen colaborar pueden hacerlo a través del QR que aparece en pantalla (para quienes los vieron en televisión) o contactarse directamente con los deportistas. Johan Sánchez puso a disposición su número de WhatsApp: 610 - 18557, y también se pueden hacer pedidos de chocolates a través de sus redes sociales.

Los jóvenes tienen fe en que la solidaridad boliviana hará posible su viaje. “Esperamos que con la ayuda de todos podamos estar en ese sudamericano. Luchamos por nosotros, pero sobre todo por Bolivia”, concluyeron.

Mira el video:

