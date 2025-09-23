¡Jessi Uribe ya está en Bolivia y promete un show inolvidable para Santa Cruz!

El artista, conocido por hits que hacen cantar y suspirar a miles, dará un concierto esta noche en Santa Cruz.
23/09/2025 6:52
La espera terminó. Esta madrugada, el cantante colombiano Jessi Uribe aterrizó en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz y, entre sonrisas y fotos con sus fanáticos, expresó la felicidad que siente por regresar a Bolivia, donde siempre es recibido con cariño y calidez.
“Estoy muy feliz de estar aquí nuevamente. Desde que llegué, la gente me ha tratado súper bien, pidiéndome fotos aunque sea madrugada, y eso me llena de alegría. Ahora a descansar un poco y a prepararme para el show de esta noche”, comentó el intérprete con entusiasmo.
El artista, conocido por hits que hacen cantar y suspirar a miles, dará un concierto esta noche en Santa Cruz y luego viajará a Cochabamba para otra presentación el fin de semana.
“Siempre les digo que amo cantarles, nací para esto, para estar en el escenario y compartir con mi público. Gracias por todo el cariño”, dijo el colombiano antes de despedirse con un saludo especial para todos sus seguidores.
La cuenta regresiva ya comenzó: Jessi Uribe está listo para poner a Bolivia a cantar a todo corazón.
