Identifican a funcionario municipal que autorizó evento colegial donde murió una joven

Una fiesta estudiantil en el Colegio Nacional Juan Misael Saracho de Oruro terminó con la muerte de una joven de 18 años y otra menor en terapia intensiva, luego de que una avalancha humana desatada en medio del evento provocara el caos total.

Las autoridades confirmaron que ya hay dos personas aprehendidas, la directora del colegio y el vocalista de la agrupación Sangre Cumbiera, quien, según muestran las imágenes, se lanzó al público durante la presentación musical, provocando uno de los momentos de mayor agitación.

El coronel Martín Arequipa, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Oruro, informó que se ha secuestrado el DVR del establecimiento, que contiene videos clave para reconstruir lo ocurrido. Además, se investiga la venta de entradas, la organización del evento y la falta de autorización oficial para su realización.

“Estamos hablando de más de 1.200 personas dentro de un espacio que normalmente alberga a 600. El evento no contaba con el permiso del director distrital de Educación, pero aún así se llevó a cabo con la autorización irregular de un funcionario subalterno de la Alcaldía, quien ya fue identificado y debe declarar en las próximas horas”, indicó Arequipa.

Las investigaciones avanzan para determinar responsabilidades. Los delitos en curso son homicidio culposo por la muerte de la joven y lesiones graves y gravísimas por la menor internada. Mientras tanto, padres, alumnos y autoridades son citados a declarar, en busca de respuestas que expliquen cómo una simple fiesta estudiantil terminó en una tragedia que pudo evitarse.

