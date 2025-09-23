“Estaba manejando y sentí el impacto”: Chofer sobrevivió a caída de un poste en Colcapirhua

Un verdadero susto vivió la tarde de ayer el conductor de un vehículo en el municipio de Colcapirhua en Cochabamba, cuando un poste cayó repentinamente sobre el motorizado que conducía. El hecho ocurrió alrededor de las 17:00 horas y, aunque no se registraron daños personales, las pérdidas materiales son considerables.

El afectado relató a los medios lo sucedido y pidió que alguien asuma responsabilidades: “Sí, un susto grave porque yo venía manejando y el viento fuerte, de repente sentí el impacto. Gracias a Dios estoy sano, porque me dio con fuerza y el susto más que todo, un poco el dolor de la pierna que me ha dado del impacto”, relató.

Según el chofer, personal de Elfec llegó al lugar, pero se habría deslindado de la situación, indicando que el poste podría pertenecer a otra empresa.

“Elfec vino y nos dice que el poste no es de ellos, que puede ser de otra empresa y nadie nos da solución al problema”, denunció el conductor, visiblemente preocupado.

El hombre, que aclaró que solo es trabajador y que el vehículo pertenece a una empresa, pidió públicamente ayuda para reparar los daños y que alguien asuma la responsabilidad del hecho.

“Por favor, pediría que alguien se haga responsable de los daños que nos ha causado. Desde las cinco de la tarde hemos estado llamando a Elfec y recién ahora han llegado. Necesitamos que alguien nos ayude”, reclamó.

