“Piedras parecían proyectiles”: relató el herido por el despegue de un avión en Cochabamba

Lo que debía ser un día normal de trabajo se convirtió en una pesadilla para dos conductores y una pasajera que circulaban ayer al mediodía por la avenida Killman, en Cochabamba, cuando las turbinas de un avión que despegaba del aeropuerto Jorge Wilstermann levantaron un violento remolino de polvo, piedras y paja que impactó de lleno contra sus vehículos.

El resultado, dos motorizados con vidrios destrozados, abolladuras en la carrocería y una persona herida, además de la angustia de quienes vivieron minutos de verdadero terror.

“Yo iba camino a mi trabajo cuando de repente un torbellino me cubrió por completo. No se veía nada, las piedras golpeaban con fuerza. Gracias a Dios logré cerrar la ventana, pero el parabrisas y toda la pintura del auto quedaron hechos pedazos. Ahora nadie nos dice quién se hará responsable”, relató uno de los afectados, aún con evidente molestia por la falta de respuestas.

El otro conductor no tuvo la misma suerte, sufrió lesiones detrás de la oreja y su pasajera resultó herida en el rostro. “Nosotros vivimos del día a día y ahora, además de los daños físicos, tenemos los autos inservibles. Queremos que las autoridades o la aerolínea respondan, no pueden dejar así a la gente”, reclamó con indignación.

Desde la Dirección Departamental de Tránsito, el subdirector Fernando Aragón informó que, si bien la denuncia fue recepcionada, el hecho no es considerado un accidente de tránsito, por lo que serán otras instancias judiciales las que determinen responsabilidades. “Nosotros elaboramos los informes y orientamos a los afectados, pero este no es un hecho de tránsito en sí mismo”, explicó.

Las víctimas anunciaron que hoy acudirán a Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL) y a la aerolínea involucrada en busca de una respuesta clara y una compensación por los daños materiales y físicos.

