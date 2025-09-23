¡Le quitó la vida! Esperó horas frente a su casa y le disparó a su expareja (Video)

La noche del 10 de septiembre se tornó trágica en un restaurante con estrella Michelin de Esmirna (Turquía), cuando un ataque armado dejó como saldo una mujer muerta y dos personas heridas. La víctima, Selin Angun, de 33 años y reconocida chef del establecimiento, fue asesinada por su exnovio, Ramazan Ümit Görgülü, de 34 años, quien horas más tarde fue encontrado muerto en su domicilio.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:35 p. m. en el restaurante ubicado en la calle Dere, barrio Yeni Mahalle, distrito de Urla. Según las investigaciones, Görgülü esperó durante horas frente al lugar antes de abrir fuego. Primero disparó contra personas que se encontraban en la entrada y luego ingresó al establecimiento para atacar directamente a Selin, quien se encontraba en su descanso.

Además de Selin, resultaron heridos Ülkünur Angun, de 23 años, y Direnç Topçu, de 27, quienes fueron trasladados de urgencia al Hospital Estatal de Urla. Las cámaras de seguridad del restaurante captaron el momento exacto del ataque, mostrando la frialdad y premeditación con la que Görgülü actuó.

Familiares de la víctima indicaron que Selin había denunciado en varias ocasiones las amenazas de su exnovio y que incluso había solicitado una orden de restricción, tras recibir mensajes intimidatorios y balas como advertencia.

Tras huir del restaurante, el agresor fue encontrado horas más tarde en una vivienda, con un disparo en el pecho.

El asesinato de Selin Angun ha provocado una ola de repudio en redes sociales y un intenso debate sobre la necesidad de reforzar las medidas de protección para mujeres víctimas de amenazas y acoso.

