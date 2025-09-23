¡Por dañar sus tacones! Influencer de talla baja agredió a su perrito en un ‘live’ (Video)

El pasado 20 de septiembre, un video difundido en redes sociales desató la indignación en Bogotá y en todo el mundo. En las imágenes se observa a una influencer de talla baja, identificada como “Madre Andry” (@lamadreandryoficc en TikTok, con más de 15.600 seguidores), golpeando violentamente a su perro por presuntamente haber dañado unos tacones.

Según se aprecia en el video, la mujer se encontraba transmitiendo en vivo cuando, al notar lo ocurrido con sus zapatos, atacó al animal con una escoba. La violencia contra el canino, que estaba atado y en estado de indefensión, provocó la inmediata reacción de miles de usuarios, generando la etiqueta #JusticiaParaElPerrito, que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Colectivos animalistas y usuarios señalaron que el perro se encontraba confinado en una habitación, presuntamente en la localidad de Chapinero. Tras la viralización del video, el animal fue rescatado con señales de maltrato en el hocico y trasladado a un lugar seguro, donde recibió atención veterinaria. Actualmente, se encuentra en un hogar temporal que garantiza su recuperación física y emocional.

En Colombia, la Ley 1774, vigente desde 2016, reconoce a los animales como seres sintientes y establece penas de prisión de 12 a 36 meses, además de multas que van de 5 a 60 salarios mínimos, para quienes causen lesiones graves o la muerte de un animal.

Las denuncias por maltrato animal pueden presentarse ante el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) y el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) de la Fiscalía General de la Nación, organismos que tienen la facultad de judicializar a los responsables y garantizar la protección de los animales rescatados.

Imágenes sensibles:

