Internacional

VIDEO: Impactante 'hongo rojo' ilumina el cielo de China

Se trató de una supercélula, una tormenta eléctrica poco común caracterizada por corrientes ascendentes giratorias.

Ligia Portillo

22/09/2025 11:25

VIDEO: Impactante 'hongo rojo' ilumina el cielo de China. Foto: Captura de pantalla
China

Escuchar esta nota

Este miércoles, los habitantes de Genhe, en la región de Mongolia Interior (China), fueron testigos de un fenómeno natural pocas veces visto, un gigantesco ‘hongo rojo’ se desplegó en el cielo, acompañado de lluvia y un brillante arcoíris.

Se trató de una supercélula, una tormenta eléctrica poco común caracterizada por corrientes ascendentes giratorias, aunque en este caso, los meteorólogos destacaron que se trató de una micronube roja, un evento aún más raro y espectacular que las supercélulas tradicionales.

El video del fenómeno se ha vuelto viral, sorprendiendo a miles con la intensidad y belleza del espectáculo natural que iluminó la ciudad del norte de China.

Las supercélulas son tormentas eléctricas poco comunes y muy organizadas, con una fuerte corriente ascendente que gira. Sin embargo, la supercélula que apareció en Genhe fue una micronube roja, un fenómeno todavía más raro.

Mira el video:

 

