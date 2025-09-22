“Siento que me siguen atacando”, contó el joven que fue mordido por perros en Cochabamba

Un joven de 26 años, que fue brutalmente atacado por una jauría en el barrio Magisterio de Cochabamba, vive con miedo tras sufrir mordeduras en varias partes del cuerpo, incluso en sus partes íntimas. La gravedad de las heridas lo mantiene en reposo absoluto por al menos diez días, mientras denuncia que los perros que lo atacaron siguen rondando el lugar.

“Me dijeron que las heridas están evolucionando bien, pero fueron muy profundas. Tengo que tener muchísimo cuidado, no puedo hacer esfuerzo ni exponerme al sol”, relató el joven en entrevista con Red Uno. “El trauma psicológico me ha llegado; siento que me siguen atacando y no puedo salir con miedo a que me vuelvan a atacar”, agregó visiblemente afectado.

El ataque ocurrió en el barrio Magisterio, donde vecinos denuncian la presencia constante de decenas de perros callejeros. Tras el incidente, el equipo de Zoonosis retiró cinco animales, pero otros permanecen en la zona, generando temor e incomodidad por los olores fétidos y la suciedad que afectan a las familias del sector.

“Siempre hemos pedido que retiren a estos animales, pero nunca hicieron caso. Creo que esperaban que pase algo así para que recién actúen”, expresó el joven herido, quien pidió a las autoridades tomar acciones inmediatas y a los dueños de mascotas mantenerlas dentro de sus viviendas.

Mientras tanto, la mujer señalada por los vecinos como la encargada de alimentar a los canes sostiene que ellos “no atacaron al joven” y que existen cámaras de seguridad que podrían comprobarlo. Sin embargo, hasta el momento la víctima sigue con días de baja y las denuncias de inseguridad por la presencia de jaurías en el barrio persisten.

