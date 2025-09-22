Bolivia se unió por la niñez: Teletón Unicef 2025 superó la meta y rompió récord con masivo apoyo

Con música, emociones y una respuesta masiva de solidaridad, la Teletón 2025 de UNICEF superó con creces la meta prevista y logró recaudar más de 3 millones de bolivianos, destinados a transformar la vida de miles de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Bolivia.

El evento se desarrolló este 21 de septiembre en el marco de la Expocruz y contó con la participación de artistas nacionales e internacionales, entre ellos Lu de la Tower, Luis Vega y Américo, quienes hicieron vibrar al público en un espectáculo de más de cuatro horas.

“Hemos hecho historia esta noche. Gracias a ustedes por convertirse en héroes y heroínas de la niñez, estos recursos se convertirán en vacunas, salud y educación para nuestros niños”, expresó emocionado Joaquín Pereyra, gerente general de Red Uno de Bolivia, canal que llevó adelante una transmisión ininterrumpida para todo el país.

Por su parte, Jean Pierre Antelo, presidente de Fexpocruz, destacó la solidaridad de la población: “Esto es Expocruz, es negocios y cultura, pero también corazón. Hoy pensamos en la niñez y su desarrollo”.

La campaña, que inicialmente buscaba alcanzar 2,5 millones de bolivianos, logró superar ampliamente la cifra gracias al aporte de la ciudadanía y de empresas aliadas como Imcruz, Fexpocruz, Red Uno y muchas más.

“Gracias a todos los bolivianos que se transformaron en héroes de la niñez, porque gracias a ustedes podremos cumplir sueños y garantizar derechos”, manifestó Katya Marino, representante de UNICEF.

Además, como cierre de la jornada, se realizó el sorteo de un auto cero kilómetros, cuyo ganador fue un ciudadano de Cochabamba.

Los fondos recaudados permitirán que 50.000 niños completen sus esquemas de vacunación, 1 millón reciba vitaminas, 2.000 menores con discapacidad accedan a atención especializada y miles de familias vivan en entornos libres de violencia.

Con esta sexta versión de la Teletón, UNICEF y sus aliados no solo cumplieron la meta, sino que demostraron que, con unión y solidaridad, es posible cambiar el presente y el futuro de la niñez boliviana.

