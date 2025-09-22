¡Escalofriante! Bomberos hallaron un cuerpo calcinado en medio de incendio en Sacaba

La noche del domingo, un incendio de gran magnitud en la zona de Huayllani Chico Norte, en el municipio de Sacaba (Cochabamba), dejó al descubierto una escena trágica. En pleno trabajo de mitigación del fuego en vegetación seca y pajonales, bomberos de la Policía hallaron el cuerpo calcinado de un hombre en un lote baldío.

Tras el hallazgo, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Sacaba se trasladó al lugar para realizar el levantamiento legal del cadáver, que posteriormente fue trasladado hasta el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

Las autoridades aguardan los resultados de la autopsia de ley para determinar la causa de la muerte y esclarecer si la víctima falleció producto del incendio o si existieron otros factores involucrados.

El caso se encuentra en investigación, mientras vecinos de la zona expresan preocupación por los recurrentes incendios en áreas periurbanas que, además de dañar el medioambiente, ahora dejan una víctima fatal.

Mira la programación en Red Uno Play