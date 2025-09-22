El sabor paceño conquista paladares en la Expocruz con el stand “Api Happy”

El espíritu y la calidez de La Paz se trasladaron hasta la Expocruz 2025 con el stand Api Happy, que llegó para deleitar a los visitantes con las más tradicionales recetas paceñas.

“Lo que queremos es rescatar nuestras tradiciones nacionales y que la gente pueda disfrutar de un Happy todo el año”, expresaron los emprendedores, quienes trajeron a Santa Cruz la esencia de la gastronomía de altura.

El menú incluye delicias como el clásico api morado, la refrescante novedad del frappé de api para estos días calurosos, además de pasteles, buñuelos y llauchas, preparados con la receta original y ese sabor único que recuerda a los hornos tradicionales paceños.

El stand se ha convertido en una parada obligatoria para quienes visitan la feria, pues no solo ofrece sabores auténticos, sino también la experiencia de sentir el calor y la alegría de la cultura paceña en cada bocado.

