Los ‘Brayans’ de Colombia se plantan: “¡Basta de memes y prejuicios!”

Si eres Brayan, sabes lo que se siente, que tu nombre se convierta en chiste fácil no tiene gracia. Por eso, los Brayans de Colombia han decidido alzar la voz. A través de un comunicado de la Asociación de Brayans de Colombia (ABC), los hombres que llevan este nombre exigieron respeto y reconocimiento, y dejaron claro que ya están cansados de los estereotipos y memes que los ridiculizan.

“Durante años se nos ha señalado injustamente, nos han convertido en meme y se nos ha negado el derecho a ser tomados en serio en nuestra vida laboral y personal”, afirma el comunicado. Allí, los Brayans destacan su diversidad, hay Brayans enfermeros, ingenieros, fotógrafos, profesores y administradores, todos luchando por un futuro mejor.

El manifiesto no se quedó en la queja: exigieron trato digno para todos los Brayans y solicitaron que se declare oficialmente el Día Nacional del Bryan, con festivo incluido, porque “el respeto también se celebra”.

La polémica surgió luego de un video viral de Brayan Mantilla, creador con millones de seguidores, donde se mostraba a varios Brayans en situaciones que reforzaban estereotipos. Pero la Asociación dejó claro que su mensaje es serio: el nombre Brian no debe asociarse automáticamente a conductas irresponsables o prejuicios clasistas.

"Como Brayan, no puedo más que sentirme identificado, es hora de que se nos vea como lo que somos, personas con sueños, trabajo y vida propia", indicó. Y mientras algunos lo tomen con humor, nosotros exigimos que se respete nuestro nombre y se valore nuestra diversidad.

