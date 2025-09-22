VIDEO: Delincuente roba focos de una pizzería en pleno centro de Cochabamba

Vecinos y comerciantes de la avenida Melchor Pérez de Olguín, en Cochabamba, se mantienen alarmados por los robos que ocurren incluso en horas de la noche. Esta vez, un delincuente sustrajo focos colgantes de una pizzería, dejando en evidencia su modus operandi preciso y calculado.

Las imágenes de la cámara de vigilancia muestran al antisocial acercándose con calma, acomodando una tabla que utiliza como escalera para acceder al lugar. Tras varios intentos y al no poder subir por la tabla, decide treparse por la pared para cumplir su objetivo, llevarse los focos del negocio.

Los propietarios del establecimiento difundieron el video y solicitan a la población y a las autoridades que ayuden a identificar al responsable. Este hecho no solo afecta a los comerciantes, sino que también genera temor entre quienes transitan por la zona, donde los robos nocturnos se han vuelto cada vez más frecuentes.

