VIDEO: Feroz ataque de abejas en Brasil deja un muerto y 11 heridos

Un dramático ataque de abejas ocurrido este viernes 19 en el centro de Itapetininga, Brasil, dejó como saldo la muerte de un hombre de 74 años y al menos 11 personas heridas, entre ellas seis rescatistas que intentaban salvar a la víctima.

El hecho se registró alrededor de las 11:00 de la mañana, cuando equipos de emergencia fueron alertados sobre un hombre que estaba siendo atacado por un enjambre cerca de un mercado local.

En cuestión de minutos, la zona se convirtió en un escenario de caos, con transeúntes huyendo para evitar ser picados.

Seis rescatistas que acudieron al llamado sufrieron picaduras y recibieron atención médica por lesiones leves. Pese a los esfuerzos de los bomberos, que finalmente lograron dispersar al enjambre, el septuagenario no resistió la gravedad del ataque y perdió la vida en el lugar.

Las autoridades investigan qué pudo haber provocado la agresividad de las abejas, mientras la comunidad de Itapetininga permanece consternada por lo sucedido.

