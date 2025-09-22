¡Fuego sobre la pista! La mini maratón de baile causó sensación después de casi 30 años en Cochabamba

La música no paró, los pies no descansaron y la emoción se sintió en cada rincón. Después de casi tres décadas, la esperada mini maratón de baile regresó y dejó una fiesta de ritmos, sonrisas y competencia en pleno corazón de la ciudad de Cochabamba.

“Me encanta bailar”, confesó una de las participantes, mientras compartía sus impresiones. “He llegado a bailar un par de horas, pero quienes estuvieron aquí bailaron por horas y días sin cansarse”. Y es que los verdaderos protagonistas fueron las parejas que, al ritmo de diferentes estilos, demostraron que la pasión por la danza no tiene edad ni límites.

El evento reunió a una multitud impresionante, que no dudó en acompañar y animar a cada participante. La energía era contagiosa: barras de amigos, familias y espectadores llenaron el lugar mientras la competencia se desarrollaba con intensidad.

Como en toda maratón, hubo ganadores. El tercer puesto fue para la pareja número cuatro, que se llevó 2.000 bolivianos y fuertes aplausos del público. El primer lugar quedó en manos de la pareja número cinco, que emocionada agradeció a sus familias, amigos y a la organización. “Tengo 44 años y la verdad, gracias a Dios, nos ha dado la resistencia”, dijo uno de los ganadores. “Nos conocemos más de 20 años y este triunfo lo dedicamos a mi hermana Erika que está en Chile y a toda nuestra gente”.

Entre aplausos y sonrisas, algunos participantes destacaron la experiencia como única. “Primera vez que participo y fue muy bonito, una linda experiencia para la vida”, contó uno de los nuevos concursantes, mientras se recuperaba del agotamiento tras horas de baile ininterrumpido.

La mini maratón no solo fue una competencia, sino un verdadero espectáculo de alegría y perseverancia, donde cada paso en la pista fue una muestra de pasión, amistad y amor por la danza.

