¿Era su hermano? La confusión detrás del beso de la viuda de Vicente Fernández con un hombre

María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como ‘Doña Cuquita’, se convirtió en tendencia tras la difusión de un video en TikTok que parecía mostrarla besando en la boca a otro hombre.

El clip, compartido por la cuenta @urindamm77, causó revuelo y rumores sobre un posible nuevo romance para la mamá de Alejandro Fernández, alcanzando más de 300 mil reproducciones.

Pero, ¿realmente se trataba de un romance? La influencer y comentarista de espectáculos Chamonic aclaró en Instagram: “Quien realmente es, es el señor Javier, su hermano mayor”. Chamonic explicó que los gestos de cariño entre familiares son normales, y pidió a los creadores de contenido investigar antes de difundir rumores: “Se pasan, deberían investigar primero antes de señalar o confirmar algo”.

Así, lo que parecía un beso polémico resultó ser una muestra de afecto entre hermanos, dejando en evidencia cómo las redes sociales pueden amplificar malentendidos sobre figuras públicas.

