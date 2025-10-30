Un hecho de extrema violencia conmocionó a vecinos de una localidad en Brasil, donde una discusión de pareja derivó en un brutal ataque.

Según reportes preliminares, el hombre apuñaló a su pareja en medio de una acalorada pelea y dejó el cuchillo incrustado en su espalda antes de huir del lugar.

La víctima fue auxiliada por testigos y trasladada de inmediato a un centro médico, donde permanece bajo observación. Hasta el momento no se han revelado detalles sobre su estado de salud ni sobre la identidad de los involucrados.

Las autoridades locales ya iniciaron una investigación para dar con el agresor y esclarecer las circunstancias del violento suceso que ha generado indignación y repudio en redes sociales.

Imágenes sensibles:

