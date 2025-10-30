TEMAS DE HOY:
Internacional

Brasil: Apuñala a su pareja y la persigue para seguir agrediéndola

Una fuerte discusión entre una pareja terminó en una escena de horror. La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital, mientras las autoridades investigan el caso.

Ligia Portillo

30/10/2025 11:38

[Imágenes Fuertes] Hombre apuñala a su pareja y la persiguió para agredirla. Foto: Captura de pantalla
Brasil

Un hecho de extrema violencia conmocionó a vecinos de una localidad en Brasil, donde una discusión de pareja derivó en un brutal ataque.

Según reportes preliminares, el hombre apuñaló a su pareja en medio de una acalorada pelea y dejó el cuchillo incrustado en su espalda antes de huir del lugar.

La víctima fue auxiliada por testigos y trasladada de inmediato a un centro médico, donde permanece bajo observación. Hasta el momento no se han revelado detalles sobre su estado de salud ni sobre la identidad de los involucrados.

Las autoridades locales ya iniciaron una investigación para dar con el agresor y esclarecer las circunstancias del violento suceso que ha generado indignación y repudio en redes sociales.

Imágenes sensibles:

 

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

