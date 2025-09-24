Fiscalía imputa por asesinato a prima y compañera por el crimen de adolescente en Lauca Ñ

El crimen que ha conmocionado a todo el Trópico de Cochabamba avanza en la vía judicial. El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, confirmó este miércoles que el Ministerio Público emitió imputación formal por el delito de Asesinato contra dos adolescentes de 14 años —la prima y la compañera de colegio de la víctima— por la muerte de una estudiante de la misma edad ocurrida la noche del 22 de septiembre en Lauca Ñ.

El Fiscal de materia Edson Orellana Ledezma, a cargo del caso, detalló que durante sus declaraciones ambas investigadas admitieron su participación en el crimen. Según el relato de una de ellas, convencieron a la víctima para salir juntas después de la fiesta de gala de su colegio.

En el trayecto, la atacaron a golpes, luego utilizaron un estilete para cortarle el cuello y finalmente la apuñalaron con un bolígrafo, dejándola sin vida a pocos metros de su unidad educativa.

El cuerpo fue hallado por comunarios en medio de matorrales, a solo metros del colegio, en una escena que ha causado consternación e indignación en toda la región.

Con la imputación formal, el Ministerio Público solicitará medidas judiciales contra las dos adolescentes, mientras la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) continúa con la recolección de pruebas y declaraciones para esclarecer todos los detalles de este impactante caso.

Mira la programación en Red Uno Play