VIDEO: ‘Boky’, el perrito que fue llevado en el capó de un auto y causó indignación

Un hecho insólito y a la vez preocupante fue captado en video en el kilómetro 5 de la avenida Blanco Galindo, en Colcapirhua, cuando un can, identificado como “Boky”, fue visto sobre el capó de una camioneta en pleno tráfico, generando indignación y críticas en redes sociales.

El video, grabado alrededor de las 18:00 horas del miércoles, muestra al perrito sobre el vehículo, mientras conductores y transeúntes observaban con sorpresa y preocupación. El material rápidamente se viralizó, y las reacciones no tardaron en llegar, animalistas y ciudadanos calificaron la escena como un claro ejemplo de tenencia irresponsable de mascotas, cuestionando el riesgo al que fue expuesto el animal.

El director de Zoonosis de Colcapirhua, Luis Garabito, confirmó que se logró ubicar el domicilio del propietario del vehículo y que este ya fue notificado para que en un plazo de 24 horas se presente a la unidad y explique lo ocurrido.

“Necesitamos escuchar la versión del propietario para determinar si fue un hecho intencional o si el perro estaba acostumbrado a subir al vehículo. Dependiendo de lo que declare, podría enfrentar una sanción económica o recibir una advertencia para que no vuelva a repetirse una situación similar”, explicó Garabito.

Según la persona que grabó el video, el can viajaba inicialmente en la parte trasera de la camioneta y habría aprovechado una parada en el semáforo para subir al capó.

Al llegar hasta la vivienda del conductor, nuestro medio constató que Boky se encuentra en buen estado de salud, aunque la familia evitó dar declaraciones y solo indicó que cumplirán con la citación de Zoonosis.

Mientras tanto, en redes sociales continúan las críticas y pedidos de mayor responsabilidad hacia los dueños de mascotas, pues, como advirtieron las autoridades, “por suerte no ocurrió nada grave, pero pudo haberse convertido en una tragedia”.

