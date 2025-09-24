“¡Mató a mi hermano!”: Familia de Gonzalo, atropellado por una cisterna pide justicia

Gonzalo Hurtado, de 39 años, perdió la vida el pasado 29 de agosto, una cisterna lo atropelló mientras transitaba en motocicleta por el Circuito Bolivia en Cochabamba. Los equipos de rescate que llegaron al lugar confirmaron que ya había fallecido.

Pamela Hurtado Chávez, hermana de la víctima, quien pide justicia: “Él no debería morir así. Nadie nos da respuesta, nadie nos ayuda. Queremos justicia para mi hermano (...) Éramos unidos nos apoyábamos entre nosotros, ya no lo podré ver ni abrazar. ¡Me lo mataron, me lo quitaron!”, señala con pesar.

La familia ha intentado colaborar con la investigación revisando cámaras de vigilancia, pero asegura que las autoridades no han brindado apoyo suficiente. Un video muestra la cisterna implicada, pero no permite identificar con claridad el color ni la placa del vehículo. La familia exige que el conductor se haga responsable por el accidente que terminó con la vida de Gonzalo y que se presenten si es necesario.

Pamela relata que el accidente ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada y que su hermano fue hallado sin vida horas después. “La situación podría haber sido diferente si el conductor hubiera auxiliado a mi hermano o llamado ayuda de inmediato”, lamenta.

La familia también enfrenta dificultades económicas tras la pérdida. Gonzalo Hurtado deja un hijo de seis años. Pamela recuerda a su hermano como un hombre alegre, responsable y protector de su familia. “Pido justicia por mi hermano. Que las autoridades investiguen y den con el responsable. Mi hermano merece justicia (...) La cisterna luego del hecho volvió a pasar y vio que estaban levantando a mi hermano”, concluye con dolor.

La familia espera que el conductor se haga responsable y se haga justicia por Gonzalo.

