“Me golpearon, me robaron y nadie me ayudó”, relató la víctima de atraco en la avenida Capitán Ustariz

24/09/2025 8:58
Escuchar esta nota
Con impotencia y entre lágrimas, una mujer denunció haber sido asaltada la noche del miércoles 17 en plena avenida Capitán Ustariz de Cochabamba. Según su relato, un hombre la interceptó cuando regresaba a su casa, la atacó brutalmente y le robó su celular antes de huir en una vagoneta blanca donde lo esperaba un cómplice.
“Yo estaba regresando a casa tipo 10:30, subiendo por la Litoral, cuando sentí unas manos atrás. Me empujaron, me taparon la boca y me golpearon. Yo no quería soltar mi celular porque era nuevo y me costó mucho comprarlo. Al final me lo arrebataron y salieron corriendo”, contó la mujer.
La víctima aseguró que había personas en la calle, pero nadie hizo nada para ayudarla. “Lo más triste es que había gente mirando y nadie me ayudó. Al frente lo esperaba un taxi blanco, con placa que empezaba en 14, una vagoneta vieja. Eran dos hombres y se fugaron”, relató.
Además, pidió a las autoridades que revisen las cámaras de seguridad para identificar el vehículo y evitar que otras personas sufran lo mismo. “No es por mi celular, ya sé que no lo voy a recuperar, pero que esto no le pase a otra gente. En esta zona ya han robado antes y nunca hay patrullajes”, lamentó.
La denuncia fue presentada ante la Policía, mientras vecinos de la zona piden mayor control y seguridad en puntos críticos de la ciudad.
