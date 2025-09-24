TEMAS DE HOY:
Policial

“Me golpearon, me robaron y nadie me ayudó”, relató la víctima de atraco en la avenida Capitán Ustariz

La víctima aseguró que había personas en la calle, pero nadie hizo nada para ayudarla.

Ligia Portillo

24/09/2025 8:58

“Me golpearon, me robaron y nadie me ayudó”, relató la víctima de atraco en la avenida Capitán Ustariz. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Con impotencia y entre lágrimas, una mujer denunció haber sido asaltada la noche del miércoles 17 en plena avenida Capitán Ustariz de Cochabamba. Según su relato, un hombre la interceptó cuando regresaba a su casa, la atacó brutalmente y le robó su celular antes de huir en una vagoneta blanca donde lo esperaba un cómplice.

“Yo estaba regresando a casa tipo 10:30, subiendo por la Litoral, cuando sentí unas manos atrás. Me empujaron, me taparon la boca y me golpearon. Yo no quería soltar mi celular porque era nuevo y me costó mucho comprarlo. Al final me lo arrebataron y salieron corriendo”, contó la mujer.

“Me golpearon, me robaron y nadie me ayudó”, relató la víctima de atraco en la avenida Capitán Ustariz. Foto: Red Uno

La víctima aseguró que había personas en la calle, pero nadie hizo nada para ayudarla. “Lo más triste es que había gente mirando y nadie me ayudó. Al frente lo esperaba un taxi blanco, con placa que empezaba en 14, una vagoneta vieja. Eran dos hombres y se fugaron”, relató.

Además, pidió a las autoridades que revisen las cámaras de seguridad para identificar el vehículo y evitar que otras personas sufran lo mismo. “No es por mi celular, ya sé que no lo voy a recuperar, pero que esto no le pase a otra gente. En esta zona ya han robado antes y nunca hay patrullajes”, lamentó.

La denuncia fue presentada ante la Policía, mientras vecinos de la zona piden mayor control y seguridad en puntos críticos de la ciudad.

 

