Santa Cruz celebró a lo grande sus 215 años: música, fuegos artificiales y la hospitalidad cruceña

Santa Cruz de la Sierra vivió una noche inolvidable. La plaza 24 de Septiembre se llenó de alegría, música y color para celebrar la tradicional serenata a Santa Cruz en honor a los 215 años de la gesta libertaria.

La velada arrancó con presentaciones de artistas tradicionales, danzas típicas y un cielo iluminado por fuegos artificiales que hicieron vibrar a miles de cruceños y visitantes. Familias enteras llegaron para disfrutar de la fiesta, tomarse fotos y compartir el orgullo de ser parte de esta tierra hospitalaria.

“Que viva Santa Cruz, que sigamos creciendo y unidos a pesar de todo lo que pasa en el país. Hoy la ciudad nos necesita más fuertes que nunca”, expresó emocionado un vecino que asistió con su familia.

El sentimiento fue el mismo en cada rincón de la plaza, orgullo cruceño, hospitalidad y alegría. “Santa Cruz recibe con los brazos abiertos a gente de todo el mundo. Somos una tierra generosa, llena de oportunidades y tradición”, dijo otra de las asistentes.

La serenata se convirtió en un encuentro donde la cultura, la música y el calor humano fueron protagonistas, recordando a todos que la hospitalidad es ley en Santa Cruz y que la ciudad sigue siendo un lugar donde convergen culturas, sueños y esperanzas.

“Viva Santa Cruz, que Dios bendiga esta tierra hermosa y a toda su gente”, concluyó un visitante, mientras el cielo cruceño seguía brillando con luces y aplausos.

