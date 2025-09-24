TEMAS DE HOY:
Sordomudo golpeado asalto en micro Explosión de cisterna

Comunidad

Vecinos bloquean la avenida Virgen de Luján exigiendo seguridad vial tras trágico accidente

Con llantas, carteles, palos y la bandera cruceña, los manifestantes cerraron por completo el paso de vehículos.

Ligia Portillo

24/09/2025 7:19

Vecinos bloquean la avenida Virgen de Luján exigiendo seguridad vial tras trágico accidente. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Vecinos de al menos siete barrios de la zona Virgen de Luján instalaron un bloqueo indefinido este lunes, exigiendo a las autoridades municipales la colocación de rompemuelles y semáforos en la transitada avenida donde, días atrás, una vecina perdió la vida al ser atropellada.

Con llantas, carteles, palos y la bandera cruceña, los manifestantes cerraron por completo el paso de vehículos, incluyendo camiones de alto tonelaje, denunciando que la zona se ha convertido en una “pista de carreras” y que el puente cercano presenta daños estructurales que ponen en riesgo a todos.

“Estamos de duelo y exigimos acciones. Aquí hay dos colegios, niños y adultos mayores expuestos al peligro constante. Queremos semáforos y rompemuelles. Si no nos escuchan, vamos a radicalizar las medidas”, advirtió Fernando Escalante, uno de los vecinos movilizados.

Enrique Mercado, otro poblador, lamentó que en plena efeméride cruceña tengan que protestar en lugar de celebrar. “Todo logro exige sacrificio, pero ya estamos cansados de esperar soluciones”, expresó.

 

