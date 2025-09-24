Un enorme socavón se abrió el miércoles en una transitada calle de Bangkok, Tailandia, provocando caos vehicular, daños en infraestructura y la evacuación de varios edificios cercanos, entre ellos un hospital y una comisaría.

El colapso, atribuido a obras en una estación de tren subterránea, no dejó víctimas, pero sí afectó a tres vehículos y generó pánico entre transeúntes y vecinos.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran cómo la superficie de la calle, de cuatro carriles, comenzó a hundirse lentamente hasta desplomarse por completo, arrastrando postes de electricidad, tuberías de agua y dejando expuestas las estructuras subterráneas de la zona.

Las autoridades cortaron el suministro de agua y electricidad para prevenir accidentes mayores, mientras equipos de emergencia desalojaban el área afectada.

El hospital cercano anunció la suspensión de sus servicios ambulatorios por dos días, aunque confirmó que su edificio no sufrió daños estructurales. La comisaría y otras instalaciones fueron evacuadas por precaución, ya que uno de los bordes del socavón se detuvo justo frente a sus instalaciones.

El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, aseguró que se trabaja contrarreloj para rellenar y reparar la vía antes de que las lluvias de la temporada de monzones agraven la situación.

