VIDEO: Un tiktoker aseguró haber captado a un ‘duende’ y el video desata escalofríos

Las leyendas populares hablan de seres diminutos y escurridizos, habitantes de bosques y rincones apartados, que aparecen solo ante quienes tienen el valor —o la suerte— de toparse con ellos. En Tucumán, Argentina, un hombre apodado “Salvaje” se ha propuesto demostrar que estas criaturas no son solo producto de la imaginación.

A través de su cuenta de TikTok, donde comparte sus expediciones, este curioso cazador de lo paranormal sorprendió a miles de internautas con un video que —según él— muestra con claridad a un duende escondido entre la maleza.

“Ya estoy sintiendo escalofríos”, comenta en el inicio del clip, grabado en un bosque solitario. Afirma que, cada vez que está cerca de algo fuera de lo común, un presentimiento le recorre el cuerpo como advertencia.

En la grabación, mientras recorre el lugar narrando sus experiencias, de pronto enfoca una zona específica: “Ahí está… miren los bracitos, el gorrito… ¿lo ven?”. La cámara, con un inquietante zoom, deja ver lo que parece una pequeña figura inmóvil, vestida de oscuro, con rasgos que evocan a los personajes de las leyendas fantásticas.

Con la respiración acelerada, el hombre decide alejarse, asegurando que en una ocasión anterior estas criaturas lo habían “atacado”.

El video no tardó en volverse viral: superó tres millones de reproducciones y miles de comentarios llenos de asombro. “Con este video ahora sí creo al 100% en los duendes”, “Yo vi uno en Catamarca y eran igualitos”, escribieron algunos usuarios, mientras otros lo felicitaron por el valor de acercarse a lo desconocido.

¿Prueba irrefutable o simple ilusión? Lo cierto es que el misterio sigue creciendo… y “Salvaje” promete nuevas expediciones para demostrar que, en los bosques de Tucumán, algo —o alguien— nos observa.

Mira la programación en Red Uno Play