VIDEO: Un video de TikTok ayudó a localizar a un hombre desaparecido hace dos años

Un simple saludo frente a un espejo en una tienda departamental se convirtió en la luz de esperanza para una familia que buscaba a su ser querido desde 2023. Un video subido por la cuenta de TikTok @amysolanogutierrez se volvió viral y ayudó a localizar a Diego Londoño, un hombre colombiano de 41 años reportado como desaparecido hace dos años.

El clip alcanzó 41.2 millones de vistas, 3.4 millones de reacciones y más de 32 mil comentarios, mostrando a una mujer grabándose frente a un espejo cuando, detrás de la ventana de cristal, Diego, en situación de calle, se asoma y saluda tímidamente.

“Hola, buenas tardes. Él es Diego Londoño de Colombia, es mi hermano y lo estamos buscando hace 2 años. Agradecemos alguna información”, comentó Lucía Londoño, su hermana, tras reconocerlo.

El video fue grabado en la ciudad de Machala, provincia del Oro, Ecuador, aunque Diego es de origen colombiano. Según sus familiares, hace más de cinco años sufrió una pérdida total de memoria que lo desconectó de su familia, incluida su hija y esposa, que residen en Alemania.

Gracias a la viralización de la historia, se han reportado varios avistamientos de Diego, primero en Machala, luego en Huaquillas y, más recientemente, en Perú, donde fue visto participando en un culto religioso en una iglesia pentecostal, confirmando que está vivo y en movimiento.

Desde Medellín, sus hermanas y madre siguen cada detalle con la esperanza de reunirse con él. Han compartido documentos con Amy, la creadora del video, para facilitar la gestión del caso ante el consulado de Perú y para acercarse a Diego si lo encuentran.

Amy, en un segundo video, comentó con emoción: “Qué bueno que solo seguí para grabarlo y ver su reacción”. La historia de Diego Londoño, profesor de filosofía y música, demuestra cómo la viralización en redes sociales puede transformar la desesperanza en esperanza, y cómo un pequeño gesto puede reconectar a una familia después de años de dolor.

“Es Diego Londoño, colombiano de 42 años, perdió la memoria, fue profesor de filosofía y música. Ayudemos a encontrarlo. Su familia lo busca”, se lee en uno de los llamados de la familia.

Mira el video:

