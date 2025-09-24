VIDEO: Tormenta de arena cubre São Paulo de naranja y arrastró un tanque de agua

El cielo de la ciudad brasileña, São Paulo, se volvió naranja este martes, cuando una intensa tormenta de arena azotó la metrópolis, generando alarma entre los vecinos.

El viento fue tan fuerte que arrastró dos tanques de agua desde un edificio en construcción, poniendo en riesgo a transeúntes y vehículos cercanos.

Testigos describieron escenas caóticas mientras el polvo cubría calles y edificios, reduciendo la visibilidad y paralizando parcialmente el tránsito. Las autoridades locales emitieron recomendaciones para permanecer en espacios cerrados hasta que la tormenta disminuya.

Este fenómeno, poco común en la región, ha generado preocupación sobre los posibles daños a la infraestructura y la salud de los ciudadanos, especialmente aquellos con problemas respiratorios.

