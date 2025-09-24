TEMAS DE HOY:
VIDEO: Tormenta de arena cubre São Paulo de naranja y arrastró un tanque de agua

Una violenta tormenta de arena sorprendió a los habitantes de São Paulo, Brasil, dejando el cielo teñido de naranja y causando incidentes en la ciudad.

Ligia Portillo

24/09/2025 11:07

VIDEO: Tormenta de arena cubre São Paulo de naranja y arrastró un tanque de agua. Foto. Captura de pantalla
El cielo de la ciudad brasileña, São Paulo, se volvió naranja este martes, cuando una intensa tormenta de arena azotó la metrópolis, generando alarma entre los vecinos.

El viento fue tan fuerte que arrastró dos tanques de agua desde un edificio en construcción, poniendo en riesgo a transeúntes y vehículos cercanos.

Testigos describieron escenas caóticas mientras el polvo cubría calles y edificios, reduciendo la visibilidad y paralizando parcialmente el tránsito. Las autoridades locales emitieron recomendaciones para permanecer en espacios cerrados hasta que la tormenta disminuya.

Este fenómeno, poco común en la región, ha generado preocupación sobre los posibles daños a la infraestructura y la salud de los ciudadanos, especialmente aquellos con problemas respiratorios.

Mira el video:

 

 

