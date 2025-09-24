VIDEO: Ambulancia se estrella al esquivar motociclista en la India y deja cuatro heridos

La cámara interna del vehículo registró el instante exacto del accidente, que expone los riesgos de la imprudencia vial en situaciones críticas de emergencia.
24/09/2025 10:52
Un momento que debía ser de urgencia médica se convirtió en un accidente que dejó a cuatro personas heridas en India. La cámara interna de una ambulancia captó el instante exacto en que el vehículo perdió el equilibrio y se estrelló al esquivar a un motociclista que se atravesó en su camino.
El incidente, ocurrido mientras la ambulancia se dirigía a atender una emergencia, evidencia cómo la imprudencia de algunos conductores puede agravar situaciones críticas y poner en riesgo tanto a pacientes como a personal sanitario.
Testigos en el lugar ayudaron a los heridos, mientras las autoridades locales investigan las circunstancias que provocaron el accidente. El video compartido en redes sociales ha generado preocupación sobre la seguridad vial y la necesidad de mayor conciencia al volante.
Mira el video:
