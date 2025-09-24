¡No resistió! Trabajador muere tras cruel “broma” le pusieron ‘algo’ en su botella (Video)

Una broma pesada le costó la vida a Carlos Gurrola Arguijo, conocido como “Papayita”, trabajador de limpieza en un centro comercial del sector Senderos, en Torreón, Coahuila (México). El pasado 30 de agosto, Carlos ingirió una sustancia que presuntamente fue colocada en su botella de electrolitos por sus compañeros, provocándole graves quemaduras desde la garganta hasta las vías respiratorias.

Inicialmente se pensó que el líquido era un desengrasante, pero la magnitud del daño indica que podría tratarse de una sustancia más fuerte. Aunque Carlos presentó síntomas de intoxicación, no fue atendido de inmediato, lo que complicó su recuperación y ahora se encuentra hospitalizado en estado grave en la clínica 71 del Seguro Social.

Su madre relata que Carlos era víctima constante de bullying laboral, le escondían su comida, le pinchaban la bicicleta e incluso le robaron el celular. “Mi hijo siempre fue muy trabajador y buena persona, y aun así lo atacaban sin motivo”, comenta con dolor. El accidente ocurrió mientras él se preparaba para trabajar, y a pesar de los síntomas, la empresa no proporcionó atención inmediata.

La familia denuncia que la botella, que podría haber servido como evidencia, fue retirada, dificultando que las autoridades determinen la responsabilidad del hecho. La Fiscalía General del Estado de Coahuila investiga el caso como posible homicidio, aunque hasta el momento no hay detenidos ni pruebas concluyentes de intoxicación dolosa. Según los reportes médicos, la intoxicación podría derivar en un infarto debido a las quemaduras internas.

Amigos y familiares exigen justicia y que se identifique a los responsables. Carlos, conocido y querido en su comunidad, lucha ahora por su vida, mientras su historia destapa los abusos constantes a los que era sometido en su lugar de trabajo.

