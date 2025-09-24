VIDEO: Madre golpea brutalmente a su hijo de un año y queda todo grabado en video

Un hecho estremecedor ha generado indignación en todo el país luego de que las cámaras de seguridad de un edificio de apartamentos de Rostov, Rusia, captaran a una mujer que estaría en estado de ebriedad maltratando brutalmente a su hijo de apenas un año de edad.

Las imágenes, difundidas por medios locales, muestran a la madre intentando salir del edificio mientras golpea repetidamente al pequeño. Lo más impactante del video es cuando, dentro del ascensor, la mujer estrella al niño contra las paredes en varias ocasiones, sin importarle su llanto ni su evidente dolor.

Vecinos alertaron a las autoridades tras ver el comportamiento agresivo de la mujer y escuchar el llanto desesperado del menor. El niño fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo observación médica, mientras que la madre fue detenida y enfrenta cargos por maltrato infantil.

La policía de Rostov confirmó que el menor se encuentra fuera de peligro, pero con lesiones visibles producto de la agresión. El caso ha provocado una ola de indignación en redes sociales, donde usuarios piden justicia y mayor protección para la infancia.

Las investigaciones continúan, mientras la sociedad rusa exige que se aplique todo el peso de la ley a la responsable de este acto de violencia.

Imágenes sensibles:

