En pleno concierto, Sebastián Yatra reveló el género del bebé de una fanática

Durante una de sus presentaciones en Córdoba, Argentina, Sebastián Yatra cumplió el sueño de una de sus fanáticas, quien llegó con un cartel pidiéndole, ayudarla con la revelación del género de su bebé.

La fanática se encontraba en primera fila, y al ver el cartel se impresionó y conversó con la mujer.

"¿Tú estás segura de que yo abra este sobre? ¿Sabes cómo se va a llamar si es niño o niña?". A lo que ella respondió: "Sí, Tomás, si es niño y Victoria si es niña".

Fue entonces, que, con ayuda de los asistentes al concierto, empezó la cuenta regresiva para revelar si era niño o niña.

“Bueno, ¿ustedes dicen 1, 2, 3? y todos ayudaron, hasta que finalmente reveló: ¿A Tomás?” y todos empezaron a gritar de emoción.

La mujer contó que su bebé era un milagro, ya que estaba embarazada después de 16 años, la edad de su hija mayor.

Yatra le compuso las líneas de una canción y se las cantó para que la madre pudiera recordar siempre, este emotivo momento.

